«Даллас» выкупил контракт Валерия Ничушкина
«Даллас Старз» выкупил контракт нападающего Валерия Ничушкина, информирует официальный сайт «звёзд». По оставшемуся году контракта россиянин должен был заработать $ 2,95 млн.
В минувшем регулярном сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории лиги, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей.
В сезоне-2018/19 на счету Ничушкина 10 (0+10) очков в 57 матчах при показателе полезности «-4». В плей-офф Валерий сыграл всего один матч.
В последний раз в официальном матче Ничушкин забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия форварда в официальных матчах составляет больше года.
Варламов сменит клуб, Проворов получит прибавку. Россияне в ожидании 1 июля
А Зайцев готовится к обмену.
- 30 июня 2019
-
19:37
-
19:32
-
19:14
-
19:09
-
18:52
-
18:15
-
17:48
-
17:26
-
16:48
-
16:22
-
15:37
-
15:06
-
14:50
-
14:17
-
13:35
-
13:15
-
13:01
-
12:40
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
08:47
-
08:25
-
08:00
-
05:28
-
04:53
-
03:47
- 29 июня 2019
-
23:55
Партнерский контент