«Эдмонтон» отправил Секеру на драфт отказов с целью выкупа контракта

«Эдмонтон Ойлерз» поместил защитника Андрея Секеру на драфт отказов с целью выкупа контракта, сообщает в своём «твиттере» известный инсайдер Пьер Лебрюн.
В минувшем сезоне 33-летний словак провёл 24 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+3» и шести минутах штрафного времени. В 2015 году Секера подписал с «нефтяниками» шестилетний контракт.
За карьеру в НХЛ словацкий хоккеист провёл 707 матчей. Он забросил 45 шайб и отдал 191 результативную передачу при показателе полезности «-6» и 178 минутах штрафа. Ранее Секера защищал цвета «Баффало Сэйбрз», «Каролины Харрикейнз» и «Лос-Анджелес Кингз».
В минувшем сезоне «Ойлерз» в очередной раз не сумели попасть в плей-офф НХЛ.
- 30 июня 2019
-
19:37
-
19:32
-
19:14
-
19:09
-
18:52
-
18:15
-
17:48
-
17:26
-
16:48
-
16:22
-
15:37
-
15:06
-
14:50
-
14:17
-
13:35
-
13:15
-
13:01
-
12:40
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
08:47
-
08:25
-
08:00
-
05:28
-
04:53
-
03:47
- 29 июня 2019
-
23:55