«Эдмонтон» отправил Секеру на драфт отказов с целью выкупа контракта

«Эдмонтон Ойлерз» поместил защитника Андрея Секеру на драфт отказов с целью выкупа контракта, сообщает в своём «твиттере» известный инсайдер Пьер Лебрюн.



В минувшем сезоне 33-летний словак провёл 24 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+3» и шести минутах штрафного времени. В 2015 году Секера подписал с «нефтяниками» шестилетний контракт.

За карьеру в НХЛ словацкий хоккеист провёл 707 матчей. Он забросил 45 шайб и отдал 191 результативную передачу при показателе полезности «-6» и 178 минутах штрафа. Ранее Секера защищал цвета «Баффало Сэйбрз», «Каролины Харрикейнз» и «Лос-Анджелес Кингз».

В минувшем сезоне «Ойлерз» в очередной раз не сумели попасть в плей-офф НХЛ.