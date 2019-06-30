После приобретения Раймера «Каролина» ведёт переговоры с Варламовым и Мразеком

«Каролина Харрикейнз» ведёт переговоры с вратарями Петром Мразеком и Семёном Варламовым, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.



Ранее «ураганы» заполучили голкипера Джеймса Раймера в результате обмена с «Флоридой Пантерз». В обратном направлении проследовал вратарь Скотт Дарлинг, отправленный на драфт отказов с целью выкупа контракта.



В сезоне-2018/19 Мразек провёл 40 матчей в регулярном чемпионате за «Каролину», одержав 23 победы. Он отражал 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,39. Кроме того, голкипер оформил четыре «сухаря». В 11 матчах плей-офф он отражал 89,4% бросков, пропуская 2,73 шайбы за игру.



31-летний Варламов в минувшем сезоне выступал за «Колорадо Эвеланш» и провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 20 побед. Россиянин отражал 90,9 % бросков, пропуская 2,87 шайбы за игру.

«Каролина» выкупила контракт Патрика Марло. Он числился в клубе меньше недели