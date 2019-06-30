«Филадельфия» выкупила контракт защитника Шлемко

«Филадельфия Флайерз» выкупил контракт защитника Дэвида Шлемко, информирует в своём «твиттере» журналист Пьер Лебрюн. Благодаря выкупу «лётчики» сэкономят деньги под потолком зарплат, а хоккеист получит статус неограниченно свободного агента.



В сезоне-2018/19 32-летний Шлемко принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в составе «Монреаль Канадиенс». Уроженец Эдмонтона отдал две голевые передачи, заработал показатель полезности «-1» и четыре минуты штрафа. В феврале нынешнего года «Монреаль» обменял защитника в «Филадельфию», и канадец не провёл за новую команду ни одного матча.



Ранее Шлемко защищал цвета «Финикс Койотс», «Даллас Старз», «Калгари Флэймз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс».

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