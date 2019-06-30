Ничушкин хочет подписать контракт с клубом НХЛ

Нападающий Валерий Ничушкин, получивший статус свободного агента, хочет продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает Sportsnet.
Согласно данным источника, клубы ведут переговоры с агентом 24-летнего хоккеиста, чтобы понять его намерения. Сегодня, 30 июня, «Даллас Старз» выкупил контракт российского форварда. Согласно условиям, одна треть зарплаты россиянина будет выплачена ему в течение двух лет.
В минувшем регулярном сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории лиги, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей.
В сезоне-2018/19 на счету Ничушкина 10 (0+10) очков в 57 матчах при показателе полезности «-4». В плей-офф Валерий сыграл всего один матч.
- 30 июня 2019
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