Ничушкин хочет подписать контракт с клубом НХЛ

Нападающий Валерий Ничушкин, получивший статус свободного агента, хочет продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает Sportsnet.



Согласно данным источника, клубы ведут переговоры с агентом 24-летнего хоккеиста, чтобы понять его намерения. Сегодня, 30 июня, «Даллас Старз» выкупил контракт российского форварда. Согласно условиям, одна треть зарплаты россиянина будет выплачена ему в течение двух лет.

В минувшем регулярном сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории лиги, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей.



В сезоне-2018/19 на счету Ничушкина 10 (0+10) очков в 57 матчах при показателе полезности «-4». В плей-офф Валерий сыграл всего один матч.

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