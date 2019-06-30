Кессел: рад, что завоевал два Кубка Стэнли, но пришла пора двигаться дальше

Нападающий Фил Кессел поделился воспоминаниями от выступления в составе «Питтсбург Пингвинз». «Пингвины» обменяли 31-летнего форварда в «Аризону Койотс» на нападающего Алекса Гальченюка и защитника Пьер-Оливье Жозефа.
«У меня останется множество хороших воспоминаний. Два Кубка Стэнли, болельщики, которые прекрасно ко мне относились, сам замечательный город — всё это останется в душе навсегда. Очень рад, что был частью тех двух побед в Кубке Стэнли, но пришла пора двигаться дальше», — приводит слова Кессела официальный сайт НХЛ.
Кессел — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В 82 играх минувшего регулярного чемпионата 31-летний форвард набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне 2017/18 установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла за результативность в 82 играх.
- 30 июня 2019
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