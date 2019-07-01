Скудра: «Трактору» особо усиливаться не надо, команда укомплектована на 90%

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал о принципах комплектования челябинского клуба.

«Нам особо усиливаться не надо. Разве что осталась одна позиция иностранца в нашей заявке. Мы оцениваем, кто есть на рынке, кого можем приобрести, — руководство работает в этом направлении. Команда на 90% с лишним укомплектована.

Я изначально говорил, что мы должны омолодить команду. И сейчас средний возраст состава «Трактора» точно снизился на три года. У нас есть отличная молодёжь, которая даст нам глубину состава и качественную конкуренцию. Есть молодые ребята, уже готовые играть, — кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Мы будем вместе проходить предсезонный этап, парни станут только сильнее, быстрее, лучше», — приводят слова Скудры «Известия».