«Монреаль» обменял Эндрю Шоу в «Чикаго» на три драфт-пика
«Монреаль Канадиенс» обменял нападающего Эндрю Шоу в «Чикаго Блэкхоукс», информирует официальный сайт канадского клуба.
«Канадиенс» получили выбор во втором и седьмом раундах драфтра-2020 и выбор в третьем раунда драфта-2021. «Чикаго» помимо Шоу получил выбор в седьмом раунде на драфте 2021 года.
За три сезона, проведённых в «Монреале», 27-летний Шоу провёл 182 матча, забросив 41 шайбу и набрав 96 очков. В минувшем сезоне форвард принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата и набрал 48 (19+27) очков при показателе полезности «+16».
Шоу уже выступал за «Блэкхоукс» в период с 2011 по 2016 год. Он перебрался в «Монреаль» в результате обмена. Шоу является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2013, 2015) в составе «индейцев».
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