Зайцев отказался от пункта о запрете на обмен, чтобы перебраться в «Оттаву»
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отказался от пункта в контракте о запрете на обмен, информирует на странице в «Твиттере» инсайдер Даррен Дрегер.
Предполагается, что «кленовые листья» обменяют россиянина и форварда Коннора Брауна в «Оттаву Сенаторз» на защитника Коди Сеси. При этом сделка будет завершена после того, как «Торонто» выплатит Зайцеву бонус в размере $ 3 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.
Варламов сменит клуб, Проворов получит прибавку. Россияне в ожидании 1 июля
А Зайцев готовится к обмену.
- 1 июля 2019
-
09:20
-
09:11
-
08:49
-
08:36
-
08:23
-
08:10
-
08:01
-
01:19
- 30 июня 2019
-
23:40
-
23:15
-
22:49
-
22:33
-
21:37
-
21:02
-
20:36
-
20:09
-
19:37
-
19:32
-
19:14
-
19:09
-
18:52
-
18:15
-
17:48
-
17:26
-
16:48
-
16:22
-
15:37
-
15:06
-
14:50
-
14:17
-
13:35
-
13:15
-
13:01
-
12:40
-
12:15
Партнерский контент