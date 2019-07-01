Зайцев отказался от пункта о запрете на обмен, чтобы перебраться в «Оттаву»

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отказался от пункта в контракте о запрете на обмен, информирует на странице в «Твиттере» инсайдер Даррен Дрегер.



Предполагается, что «кленовые листья» обменяют россиянина и форварда Коннора Брауна в «Оттаву Сенаторз» на защитника Коди Сеси. При этом сделка будет завершена после того, как «Торонто» выплатит Зайцеву бонус в размере $ 3 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.