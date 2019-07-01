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«Даллас» подпишет контракты с Перри и Павелски

«Даллас» подпишет контракты с Перри и Павелски
Хоккей / НХЛ 0

Бывший нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри близок к переходу в «Даллас Старз».

По информации журналиста TSN, Франка Серавалли канадский хоккеист подпишет однолетний контракт на $ 1,5 млн. По условиям договора, 34-летний форвард сможет рассчитывать на бонусы, предусмотренные за успешное выступление. Ранее «Дакс» выкупили контракт ветерана, проведшего в клубе 14 лет.

Как сообщает журналист TSN Боб Маккензи, «звёзды» подпишут трёхлетний контракт с бывшим форвардом «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски. По условиям договора, среднегодовая зарплата составит $ 7 млн. Американец провёл в «Шаркс» 13 лет и покинул команду в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Перри набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14». В прошедшем сезоне Павелски провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 38 заброшенных шайб и 26 результативных передач при показателе полезности «-4». В плей-офф американский хоккеист набрал 9 (4+5) баллов в 13 матчах.

10 команд заинтересованы в подписании контракта с Кори Перри
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