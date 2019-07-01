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«Коламбус» предложил Панарину восьмилетний контракт на $ 96 млн

«Коламбус» предложил Панарину восьмилетний контракт на $ 96 млн
Хоккей / НХЛ 0

«Коламбус Блю Джекетс» предпринимает попытки для того, чтобы сохранить в команде нападающего Артемия Панарина, который в ближайшее время станет неограниченно свободным агентом.

Как сообщает The Athletic, «мундиры» предложили россиянину восьмилетний контракт на $ 96 млн (среднегодовая зарплата составит $ 12 млн). Ранее сообщалось, что Артемий склоняется к переходу во «Флориду Пантерз», которая может предложить бонус в виде крайне небольшого подоходного налога в своём штате.

В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».

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