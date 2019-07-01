Дюшейн подпишет с «Нэшвиллом» семилетний контракт на $ 56 млн

Нападающий Мэтт Дюшейн, по всей видимости, подпишет соглашение с «Нэшвилл Предаторз». В ближайшее время хоккеист получит статус неограниченно свободного агента.



По информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна, стороны обсуждали сделку сроком на семь лет и $ 56 млн (среднегодовая зарплата составит $ 8 млн).

В ходе минувшего сезона 28-летний форвард был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» из «Оттавы Сенаторз». В общей сложности Дюшейн набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 играх плей-офф набрал 10 (5+5) баллов. По действующему контракту хоккеист зарабатывает $ 6 млн.

Ранее стало известно, что канадским нападающим также интересуются «Аризона Койотс», «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс».