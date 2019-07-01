Экс-голкипер НХЛ Никлас Бекстрём будет помогать Даниилу Тарасову в Финляндии

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» заключил контракт с бывшим финским вратарём Никласом Бекстрёмом.



По информации журналиста Алёши Пилко, он будет пристально следить и помогать развитию российского вратаря «мундиров» Даниилу Тарасову, который недавно подписал однолетний контракт с финским клубом «Эссят Пори».

В сезоне-2018/19 20-летний вратарь провёл два матча в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Салавата Юлаева». Он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,86. В 25 матчах ВХЛ в составе «Тороса» на счету Тарасова 17 побед. Он отражал 92,8% бросков и пропускал 1,71 шайбы в среднем за игру.

Вратарь выступал на прошедшем чемпионате мира в составе молодёжной сборной России и стал обладателем бронзовой медали турнира. В полуфинале подопечные Валерия Брагина проиграли американцам.

41-летний финн Бекстрём провёл десять лет в составе «Миннесоты Уайлд», а также защищал цвета «Калгари Флэймз».