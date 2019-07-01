Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Новички «Авангарда» определились с игровыми номерами

Новички «Авангарда» определились с игровыми номерами
Хоккей / КХЛ 0

Новобранцы «Авангарда» определились с игровыми номерами на предстоящий сезон, сообщает пресс-служба омского клуба в «Твиттере».

Нападающий Никита Щербак будет выступать за «ястребов» под 17-м номером, форвард Павел Дедунов — под 25-м, защитник Роман Манухов — под 26-м. Нападающий Евгений Грачёв взял себе 87-й номер, форвард Алексей Потапов — 89-й.

Щербак провёл предыдущий сезон в системе «Монреаль Канадиенс» и «Лос-Анджелес Кингз», Дедунов защищал цвета «Амура», Манухов и Потапов выступали за «Ак Барс», Грачёв играл за «Автомобилист».

В минувшем сезоне подопечные Боба Хартли дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили в четырёх матчах хоккеистам ЦСКА. Ранее «Авангард» прошёл «Ак Барс» (4-0), «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).

Трансферы на Востоке КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом
«Магнитка», «Автомобилист», «Салават» уже готовы начать сезон, а у «Авангарда» главные приобретения ещё впереди.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент