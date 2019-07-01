Новички «Авангарда» определились с игровыми номерами

Новобранцы «Авангарда» определились с игровыми номерами на предстоящий сезон, сообщает пресс-служба омского клуба в «Твиттере».



Нападающий Никита Щербак будет выступать за «ястребов» под 17-м номером, форвард Павел Дедунов — под 25-м, защитник Роман Манухов — под 26-м. Нападающий Евгений Грачёв взял себе 87-й номер, форвард Алексей Потапов — 89-й.



Щербак провёл предыдущий сезон в системе «Монреаль Канадиенс» и «Лос-Анджелес Кингз», Дедунов защищал цвета «Амура», Манухов и Потапов выступали за «Ак Барс», Грачёв играл за «Автомобилист».

В минувшем сезоне подопечные Боба Хартли дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили в четырёх матчах хоккеистам ЦСКА. Ранее «Авангард» прошёл «Ак Барс» (4-0), «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).