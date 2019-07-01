«Колорадо» готов платить Панарину $ 12,5 млн в год

«Колорадо Эвеланш» не оставляет попыток заполучить нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, который в ближайшее время станет неограниченно свободным агентом.



Как сообщает известный инсайдер Эллиотт Фридман, клуб из штата Денвер предлагает россиянину контракт с зарплатой $ 12,5 млн в год. В услугах форварда помимо «лавин» заинтересованы «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус».

В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».

Фридман: «Колорадо» заинтересован в Панарине, но вряд ли он выберет Денвер