«Колорадо» готов платить Панарину $ 12,5 млн в год
«Колорадо Эвеланш» не оставляет попыток заполучить нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, который в ближайшее время станет неограниченно свободным агентом.
Как сообщает известный инсайдер Эллиотт Фридман, клуб из штата Денвер предлагает россиянину контракт с зарплатой $ 12,5 млн в год. В услугах форварда помимо «лавин» заинтересованы «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус».
В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
Фридман: «Колорадо» заинтересован в Панарине, но вряд ли он выберет Денвер
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