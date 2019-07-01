Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Колорадо» готов платить Панарину $ 12,5 млн в год

«Колорадо» готов платить Панарину $ 12,5 млн в год
Хоккей / НХЛ 0

«Колорадо Эвеланш» не оставляет попыток заполучить нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, который в ближайшее время станет неограниченно свободным агентом.

Как сообщает известный инсайдер Эллиотт Фридман, клуб из штата Денвер предлагает россиянину контракт с зарплатой $ 12,5 млн в год. В услугах форварда помимо «лавин» заинтересованы «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус».

В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».

Фридман: «Колорадо» заинтересован в Панарине, но вряд ли он выберет Денвер
«Вашингтон» обменял Андре Бураковски в «Колорадо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент