Коннолли покинет «Вашингтон» и заключит контракт с «Флоридой»

Нападающий Бретт Коннолли подпишет контракт с «Флоридой Пантерз» после того, как откроется рынок свободных агентов, информирует ESPN. Предполагается, что он поставит подпись под соглашением, рассчитанным на четыре года.



27-летний форвард провёл три последних сезона в составе «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне-2018/19 он принял участие в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ, забросил 22 шайбы и отдал 24 результативные передачи. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2018, который оказался успешным для столичной команды, форвард забросил шесть шайб и отдал три голевые передачи. Ранее Коннолли выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Всего в НХЛ провёл 427 матчей и набрал 155 (79+76) очков.



Ранее «Кэпиталз» обменяли в «Колорадо» нападающего Андре Бураковски.

Маклеллан: видимо, Коннолли получит контракт, превышающий рамки «Вашингтона»