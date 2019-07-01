Артём Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Защитник Артём Сергеев продолжит выступление за «Салават Юлаев». По информации официального сайта уфимского клуба, он подписал новое соглашение на один год.
«В прошлом сезоне Артём в нашей команде вышел на новый качественный уровень. Он здорово прибавил в игре. Соответственно, получил доверие тренерского штаба и много игрового времени. Уверенно отыграл в плей-офф. Рады, что Сергеев с нами. Рассчитываем, что и в этом сезоне он займёт для себя роль одного из основных защитников», — прокомментировал заключение нового контракта спортивный директор уфимского клуба Василий Чижов.
В минувшем сезоне 26-летний защитник забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач в 57 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+5" и набрав 38 минут штрафа. В 17 играх плей-офф на счету российского защитника 3 (1+2) очка при полезности "+4" и 27 штрафных минутах. В среднем за матч Артём проводил на льду 20 минут в регулярке и почти 26 минут в плей-офф. Кроме того, на его счету 94 силовых приёма и 95 заблокированных бросков.
- 1 июля 2019
-
12:31
-
12:02
-
11:42
-
11:13
-
10:52
-
10:28
-
10:15
-
09:56
-
09:20
-
09:11
-
08:49
-
08:36
-
08:23
-
08:10
-
08:01
-
01:19
- 30 июня 2019
-
23:40
-
23:15
-
22:49
-
22:33
-
21:37
-
21:02
-
20:36
-
20:09
-
19:37
-
19:32
-
19:14
-
19:09
-
18:52
-
18:15
-
17:48
-
17:26
-
16:48
-
16:22
-
15:37