Артём Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Защитник Артём Сергеев продолжит выступление за «Салават Юлаев». По информации официального сайта уфимского клуба, он подписал новое соглашение на один год.

«В прошлом сезоне Артём в нашей команде вышел на новый качественный уровень. Он здорово прибавил в игре. Соответственно, получил доверие тренерского штаба и много игрового времени. Уверенно отыграл в плей-офф. Рады, что Сергеев с нами. Рассчитываем, что и в этом сезоне он займёт для себя роль одного из основных защитников», — прокомментировал заключение нового контракта спортивный директор уфимского клуба Василий Чижов.

В минувшем сезоне 26-летний защитник забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач в 57 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+5" и набрав 38 минут штрафа. В 17 играх плей-офф на счету российского защитника 3 (1+2) очка при полезности "+4" и 27 штрафных минутах. В среднем за матч Артём проводил на льду 20 минут в регулярке и почти 26 минут в плей-офф. Кроме того, на его счету 94 силовых приёма и 95 заблокированных бросков.

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