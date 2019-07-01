«Ванкувер» подпишет соглашение с Майерсом и будет платить ему $ 6 млн в год

Защитник Тайлер Майерс близок к подписанию контракта с «Ванкувер Кэнакс», информирует в своём «твиттере» инсайдер Даррен Дрегер. Сообщается, что хоккеист может подписать пятилетний контракт на $ 30 млн (годовая зарплата составит $ 6 млн).



Минувший сезон 29-летний хоккеист провёл в составе «Виннипег Джетс». Он отыграл 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив девять шайб и отдав 22 результативные передачи. Кроме того хоккеист заработал показатель полезности «+11» и 63 минуты штрафа. В плей-офф на счету Майерса четыре минуты штрафа в шести играх.



Уроженец Хьюстона выбран «Баффало Сэйбрз» под 12-м номером на драфте-2008. Он выступал за «клинков» с 2009 года, а в сезоне-2014/15 его обменяли в «Виннипег».

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