Словацкий нападающий Адам Лишка перешёл в «Северсталь»
19-летний нападающий Адам Лишка продолжит карьеру в составе «Северстали», информирует пресс-служба череповецкого клуба в «Твиттере».
Минувший сезон словацкий хоккеист провёл в составе «Слована». На его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Кроме того, Лишка заработал показатель полезности «-19» и восемь минут штрафа.
Сезон-2017/18 Лишка провёл в Хоккейной лиге Онтарио, выступая за команду «Китченер Рейнджерс». Он принял участие в 62 матчах регулярки, забросив 12 шайб и отдав 19 результативных передач при показателе полезности «+10». В плей-офф на счету Лишки три результативные передачи в 19 играх.
В прошедшем сезоне «Северсталь» не сумела попасть в плей-офф.
Трансферы на Западе КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом
Чемпион может спокойно почивать на лаврах, а в Минске только начинают шевелиться.
- 1 июля 2019
-
13:03
-
12:50
-
12:31
-
12:02
-
11:42
-
11:13
-
10:52
-
10:28
-
10:15
-
09:56
-
09:20
-
09:11
-
08:49
-
08:36
-
08:23
-
08:10
-
08:01
-
01:19
- 30 июня 2019
-
23:40
-
23:15
-
22:49
-
22:33
-
21:37
-
21:02
-
20:36
-
20:09
-
19:37
-
19:32
-
19:14
-
19:09
-
18:52
-
18:15
-
17:48
-
17:26
-
16:48
Партнерский контент