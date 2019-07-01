Словацкий нападающий Адам Лишка перешёл в «Северсталь»

19-летний нападающий Адам Лишка продолжит карьеру в составе «Северстали», информирует пресс-служба череповецкого клуба в «Твиттере».



Минувший сезон словацкий хоккеист провёл в составе «Слована». На его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Кроме того, Лишка заработал показатель полезности «-19» и восемь минут штрафа.



Сезон-2017/18 Лишка провёл в Хоккейной лиге Онтарио, выступая за команду «Китченер Рейнджерс». Он принял участие в 62 матчах регулярки, забросив 12 шайб и отдав 19 результативных передач при показателе полезности «+10». В плей-офф на счету Лишки три результативные передачи в 19 играх.



В прошедшем сезоне «Северсталь» не сумела попасть в плей-офф.

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