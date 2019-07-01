Курносов: в «Салавате» Сергеев вышел на новый уровень и нашёл свою команду

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал подписание нового однолетнего контракта с защитником Артёмом Сергеевым.
«Переговоры по контракту Артёма Сергеева получились напряжёнными. «Салават» хотел сохранить этого защитника, ведь именно в Уфе он вышел на новый игровой уровень, стал получать много игрового времени, нашёл свою команду. Мы рады, что Сергеев в итоге подписал с нами контракт, пускай и долго раздумывая. В Уфе Сергеев будет прогрессировать и расти как игрок. Считаю, что это выгодное решение для обеих сторон. Финансовые условия? Мы нашли взаимопонимание в этом вопросе», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В минувшем сезоне 26-летний защитник забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач в 57 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+5" и набрав 38 минут штрафа. В 17 играх плей-офф на счету российского защитника 3 (1+2) очка при полезности "+4" и 27 штрафных минутах.
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