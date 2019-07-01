«Авангард» объявил о переходе голкипера Александра Судницина

Голкипер Александр Судницин продолжит карьеру в «Авангарде», информирует официальный сайт омского клуба. Соглашение подписано сроком на один сезон. В новой команде вратарь будет выступать под 60-м номером.
Ранее 31-летний хоккеист расторг контракт с «Трактором». Судницин присоединился к челябинскому клубу летом 2018 года, подписав контракт на два сезона. В составе чёрно-белых голкипер провёл 24 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги с коэффициентом надёжности 2,46. В играх плей-офф Александр сыграл две встречи с показателем 2,48.
Игрок был признан лучшим вратарём Высшей хоккейной лиги сезона-2010/11. В составе ярославского «Локомотива» он стал бронзовым призёром КХЛ сезона-2016/17. Судницин также выступал за нижнекамский «Нефтехимик».
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