«Флорида» хочет подписать с Бобровским семилетний контракт на $ 70 млн

Голкипер Сергей Бобровский может продолжить карьеру в составе «Флориды Пантерз». Как сообщает Sportsnet, «пантеры» предложили голкиперу семилетний контракт с зарплатой $ 10 млн в год.



Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% броска при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% броска в 10 играх.



30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».

Ранее «Флорида» осталась без двух вратарей — многоопытный Роберто Луонго объявил о завершении карьеры, а Джеймса Раймера обменяли в «Каролину Харрикейнз».