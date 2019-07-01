Известны детали предстоящего обмена Никиты Зайцева в «Оттаву»

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев близок к обмену в «Оттаву Сенаторз». Ранее россиянин отказался от пункта об обмене, который прописан в его контракте.
По информации TSN, вместе с россиянином в столицу Канады переедут нападающий Коннор Браун и форвард Майкл Каркон. В обратном направлении проследуют защитники Коди Сеси и Бен Харпур, а также форвард Аарон Лачак и выбор на драфте. О сделке объявят сегодня, 1 июля.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.
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