Панарин отказался от восьмилетнего контракта с «Коламбусом» на $ 96 млн

Нападающий Артемий Панарин отказался заключать новый контракт с «Коламбус Блю Джекетс», сообщает в своём «твиттере» журналист Аарон Порцлайн.



Ранее стало известно, что «мундиры» предложили россиянину восьмилетний контракт на общую сумму $ 96 млн (годовая зарплата — $ 12 млн). В услугах форварда также заинтересованы «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхоукс».

В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате, выступая за «Коламбус Блю Джекетс». На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».