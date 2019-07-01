Панарин отказался от восьмилетнего контракта с «Коламбусом» на $ 96 млн
Нападающий Артемий Панарин отказался заключать новый контракт с «Коламбус Блю Джекетс», сообщает в своём «твиттере» журналист Аарон Порцлайн.
Ранее стало известно, что «мундиры» предложили россиянину восьмилетний контракт на общую сумму $ 96 млн (годовая зарплата — $ 12 млн). В услугах форварда также заинтересованы «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхоукс».
В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате, выступая за «Коламбус Блю Джекетс». На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
Панарина оценили как Макдэвида. $ 12,5 млн в год — это лучшая зарплата в НХЛ
Правда, деньги для Артемия не самое главное.
- 1 июля 2019
-
15:24
-
15:06
-
15:00
-
14:45
-
14:27
-
14:02
-
13:44
-
13:14
-
13:03
-
12:50
-
12:31
-
12:02
-
11:42
-
11:13
-
10:52
-
10:28
-
10:15
-
09:56
-
09:20
-
09:11
-
08:49
-
08:36
-
08:23
-
08:10
-
08:01
-
01:19
- 30 июня 2019
-
23:40
-
23:15
-
22:49
-
22:33
-
21:37
-
21:02
-
20:36
-
20:09
-
19:37
Партнерский контент