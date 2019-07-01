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«Торонто» обменял защитника Никиту Зайцева в «Оттаву»

«Торонто» обменял защитника Никиту Зайцева в «Оттаву»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Никита Зайцев продолжит карьеру в составе «Оттавы Сенаторз», информирует официальный сайт «сенаторов». Ранее россиянин отказался от пункта об обмене, который был прописан в контракте.

Вместе с россиянином в столицу Канады переедут нападающий Коннор Браун и форвард Майкл Каркон. В обратном направлении проследуют защитники Коди Сеси и Бен Харпур, а также форвард Аарон Лачак и выбор в третьем раунде драфта-2020.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.

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А Зайцев готовится к обмену.
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