Генменеджер «Оттавы»: Зайцев прекрасно подходит нашей команде
Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал обмен с «Торонто Мэйпл Лифс», в результате которого состав столичной команды пополнили защитник Никита Зайцев и нападающий Коннор Браун.
«Мы приобрели двух квалифицированных исполнителей, которые прекрасно подходят нашей команде. Это настоящие профессионалы. Они соответствуют культуре, которую мы хотим внедрить здесь.
Никита — физически сильный защитник, способный грамотно обороняться и блокировать броски. Коннор забросил 20 шайб, он отлично справляется с форчекингом и грамотно действует при игре в меньшинстве. Оба хоккеиста добавят составу глубины и отлично впишутся в игровую структуру», — приводит слова Дориона официальный сайт «сенаторов».
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