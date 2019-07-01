Генменеджер «Оттавы»: Зайцев прекрасно подходит нашей команде

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал обмен с «Торонто Мэйпл Лифс», в результате которого состав столичной команды пополнили защитник Никита Зайцев и нападающий Коннор Браун.



«Мы приобрели двух квалифицированных исполнителей, которые прекрасно подходят нашей команде. Это настоящие профессионалы. Они соответствуют культуре, которую мы хотим внедрить здесь.



Никита — физически сильный защитник, способный грамотно обороняться и блокировать броски. Коннор забросил 20 шайб, он отлично справляется с форчекингом и грамотно действует при игре в меньшинстве. Оба хоккеиста добавят составу глубины и отлично впишутся в игровую структуру», — приводит слова Дориона официальный сайт «сенаторов».

10 главных свободных агентов НХЛ. Чего ждать от открытия рынка? «Флорида» точно подпишет одного из россиян.