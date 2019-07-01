ЦСКА подтвердил информацию о возвращении Богдана Киселевича

ЦСКА достиг договорённости с защитником Богданом Киселевичем, хоккеист продолжит карьеру в московском клубе. Соглашение с игроком будет рассчитано до конца сезона-2021/22, информирует пресс-служба «армейцев» в «Твиттере». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
На игрока претендовали многие топ-клубы КХЛ. В частности, сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Авангарда», предлагавшего хоккеисту более солидный контракт, чем ЦСКА. 29-летний хоккеист уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год.
В сезоне-2018/19 29-летний Киселевич провёл 32 игры за «Флориду Пантерз» и набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «–3». После обмена в «Джетс» Богдан ни разу не сыграл в составе новой команды. Киселевич уже защищал цвета ЦСКА в КХЛ с 2014 по 2018 год. До переезда в стан московской команды он выступал за «Северсталь».
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