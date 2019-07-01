Спецца подпишет однолетний контракт с «Торонто»

Нападающий Джейсон Спецца заключит контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает в «Твиттере» обозреватель TSN Боб Маккензи.
По его информации, канадский хоккеист поставит подпись под однолетним договором. Зарплата 36-летнего хоккеиста составит примерно $ 700 тыс.
Последние пять лет Спецца провёл в составе «Даллас Старз». В минувшем сезоне он принял участие в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив восемь шайб и отдав 19 результативных передач при показателе полезности «-13». В плей-офф канадский форвард набрал 5 (3+2) баллов в 11 матчах. До переезда в Техас Спецца на протяжении длительного времени защищал цвета «Оттавы Сенаторз».
Ранее «Торонто» обменял в «Каролину» нападающего Патрика Марло. Впоследствии «ураганы» выкупили контракт ветерана, который планирует вернуться в «Сан-Хосе Шаркс».
- 1 июля 2019
-
16:54
-
16:15
-
16:03
-
15:50
-
15:40
-
15:24
-
15:06
-
15:00
-
14:45
-
14:27
-
14:02
-
13:44
-
13:14
-
13:03
-
12:50
-
12:31
-
12:02
-
11:42
-
11:13
-
10:52
-
10:28
-
10:15
-
09:56
-
09:20
-
09:11
-
08:49
-
08:36
-
08:23
-
08:10
-
08:01
-
01:19
- 30 июня 2019
-
23:40
-
23:15
-
22:49
-
22:33