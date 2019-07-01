Источник: «Торпедо» третий месяц не платит игрокам зарплату

«Торпедо» уже третий месяц не выполняет финансовых обязательств перед игроками. Перед рядом хоккеистов не погашена задолженность по зарплате за март и апрель, а также всем игрокам не выплачены премиальные за сезон и индивидуальные бонусы, сообщает RT.
В соответствии с требованиями КХЛ в случае такой просрочки на клуб может быть наложен штраф до 20% от причитающихся игрокам сумм. Отмечается, что после смены руководства в клубе ожидали прилив спонсорского капитала на сумму порядка 1,5 млрд рублей, однако по состоянию на 1 июля новых спонсоров у команды не появилось.
ХК «Торпедо» завершил сезон-2018/19 на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил казахстанскому «Барысу» со счётом 3-4.
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