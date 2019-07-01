Маркус Гранлунд подпишет однолетний контракт с «Эдмонтоном»
Нападающий Маркус Гранлунд близок к заключению однолетнего контракта с «Эдмонтон Ойлерз», информирует в своём «твитттере» журналист TSN Боб Маккензи.
В минувшем сезоне 26-летний финн выступал за «Ванкувер Кэнакс» Он провёл 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 12 шайб и отдав 10 результативных передач при показателе полезности «-4» и 20 минутах штрафного времени. До перехода в «Кэнакс» Гранлунд защищал цвета «Калгари Флэймз». Всего в НХЛ провёл 301 матч, забросил 55 шайб и отдал 42 голевые передачи при показателе полезности «-39» и 72 минутах штрафа.
В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» и «Эдмонтон» не сумели попасть в плей-офф. По окончании сезона пост главного тренера «Эдмонтона» занял Дэйв Типпетт.
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