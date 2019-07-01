Источник: Эндрю Кэйлоф хочет расторгнуть контракт с «Торпедо»

Канадский нападающий нижегородского клуба «Торпедо» Эндрю Кэйлоф обратился в Континентальную хоккейную лигу по вопросу расторжения контракта с командой, информирует RT.



Как сообщается, 28-летний канадец обратился с заявлением о расторжении трудового договора с «Торпедо» и присвоении ему статуса неограниченно свободного агента. Его нынешнее соглашение с клубом из Нижнего Новгорода истекло 30 апреля 2019 года, но поскольку ХК «Торпедо» сделал игроку квалификационное предложение, он не может покинуть команду в качестве неограниченно свободного агента.



В прошлом сезоне Кэйлоф дебютировал в КХЛ, записав в свой актив 41 (22+19) очко в 58 матчах.



Ранее появилась информация, что «Торпедо» третий месяц не платит игрокам зарплату.