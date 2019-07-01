Вратарь Корписало подписал новый контракт с «Коламбусом»

Голкипер Йоонас Корписало подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс», информирует официальный сайт «мундиров». 25-летний финский хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон. По информации СМИ, зарплата Корписало составит 1,15 млн за сезон.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 Корписало был сменщиком Сергея Бобровского, отыграв 27 матчей. Голкиперу удалось одержать 10 побед при коэффициенте надёжности 2,95 и отражая 89,7% бросков. В розыгрыше Кубка Стэнли Корписало не сыграл ни одной встречи, подменяя Сергея Бобровского.
Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.
- 1 июля 2019
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