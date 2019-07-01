Стали известны номера новичков «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» в своём «твиттере» рассказал об игровых номерах, которые выбрали новички команды.



Патрис Кормье — 28

Мэттью Фрэттин — 39

Адам Рейдеборн — 36

Дамир Мусин — 64

Кирилл Петров — 27

Игорь Ожиганов — 92

Михаил Фисенко — 11

Тимур Билялов — 82

Кристиан Хенкель — 18

Эмиль Галимов — 72

Микаэль Викстранд — 6.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».



В минувшем сезоне «Ак Барс» вылетел из плей-офф после первого раунда. Казанская команда проиграла в четырёх матчах «Авангарду», а в межсезонье Дмитрий Квартальнов сменил Зинэтулу Билялетдинова на посту наставника клуба.