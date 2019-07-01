Стали известны номера новичков «Ак Барса»
Казанский «Ак Барс» в своём «твиттере» рассказал об игровых номерах, которые выбрали новички команды.
Патрис Кормье — 28
Мэттью Фрэттин — 39
Адам Рейдеборн — 36
Дамир Мусин — 64
Кирилл Петров — 27
Игорь Ожиганов — 92
Михаил Фисенко — 11
Тимур Билялов — 82
Кристиан Хенкель — 18
Эмиль Галимов — 72
Микаэль Викстранд — 6.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
В минувшем сезоне «Ак Барс» вылетел из плей-офф после первого раунда. Казанская команда проиграла в четырёх матчах «Авангарду», а в межсезонье Дмитрий Квартальнов сменил Зинэтулу Билялетдинова на посту наставника клуба.
Трансферы на Востоке КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом
«Магнитка», «Автомобилист», «Салават» уже готовы начать сезон, а у «Авангарда» главные приобретения ещё впереди.
- 1 июля 2019
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