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Стали известны номера новичков «Ак Барса»

Стали известны номера новичков «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» в своём «твиттере» рассказал об игровых номерах, которые выбрали новички команды.

Патрис Кормье — 28
Мэттью Фрэттин — 39
Адам Рейдеборн — 36
Дамир Мусин — 64
Кирилл Петров — 27
Игорь Ожиганов — 92
Михаил Фисенко — 11
Тимур Билялов — 82
Кристиан Хенкель — 18
Эмиль Галимов — 72
Микаэль Викстранд — 6.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

В минувшем сезоне «Ак Барс» вылетел из плей-офф после первого раунда. Казанская команда проиграла в четырёх матчах «Авангарду», а в межсезонье Дмитрий Квартальнов сменил Зинэтулу Билялетдинова на посту наставника клуба.

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