«Каролина» предложила Ахо контракт на $ 60 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» сделал новое предложение нападающему Себастьяну Ахо, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер Лебрюн. 21-летнему хоккеисту предложено соглашение на восемь лет с зарплатой за сезон в $ 7,5 млн.



В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.



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