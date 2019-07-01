«Каролина» предложила Ахо контракт на $ 60 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» сделал новое предложение нападающему Себастьяну Ахо, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер Лебрюн. 21-летнему хоккеисту предложено соглашение на восемь лет с зарплатой за сезон в $ 7,5 млн.
В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.
Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.
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Все главные сделки, обмены и слухи.
- 1 июля 2019
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