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«Рейнджерс» обменяли Веси в «Баффало», за который он не хотел играть

«Рейнджерс» обменяли Веси в «Баффало», за который он не хотел играть
Хоккей / НХЛ 0

«Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» совершили обмен. В стан «клинков» отправился нападающий Джимми Веси, взамен «рейнджеры» получили право выбора в третьем раунде драфта 2021 года.

В прошлом сезоне 26-летний форвард набрал 35 (17+18) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. Контракт с зарплатой в размере $ 4,55 млн действует до конца следующего сезона.

Нападающий пришёл в «Рейнджерс» из студенческого хоккея, где выступал до 23 лет. В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Веси сыграл в 79 матчах, заработав 28 (17+11) баллов при показателе полезности «-18» и 20 минутах штрафного времени.

Примечательно, что в 2016 году «Сэйбрз» выменяли права на Веси из «Нэшвилла», однако тогда американский форвард не захотел играть за клуб и заключил контракт с «синерубашечниками».

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