Гуськов: «Салават» — амбициозная команда, для Сергеева это отличный вариант
Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал подписание нового контракта между уфимским «Салаватом Юлаевым» и защитником Артёмом Сергеевым.
«На мой взгляд, было понятно, что Сергеев хочет остаться в «Салавате». Сезон для этого защитника получился достаточно неплохой. Считаю, что он вырос как игрок индивидуально и командно. Он выделяется тем, что играет на команду. Это достаточно универсальный защитник. Он может как подключиться к атаке, так и выполнить свои прямые обязанности, играя в защите. «Салават Юлаев» — амбициозная команда, которая ставит самые высокие задачи. Так что я думаю, что для Сергеева это отличный вариант», — сказал Гуськов «Чемпионату».
Артём Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
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