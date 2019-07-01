Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Адмирал» переподписал Красоткина, «Ак Барс» — Пестушко

«Адмирал» переподписал Красоткина, «Ак Барс» — Пестушко
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Адмирал» на новых условиях переподписал контракт с вратарём Антоном Красоткиным, новое двухстороннее соглашение заключено на два года, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Также сообщается, что казанский «Ак Барс» продлил контракт с форвардом Максимом Пестушко, новое двухстороннее соглашение рассчитано на один год. Помимо этого «Ак Барс» также подписал пробный контракт с форвардом Артёмом Тянулиным, ранее выступавшим за «Брэмптон» (ECHL).

Напомним, в минувшем сезоне «Ак Барс» вылетел из плей-офф после первого раунда. Казанская команда проиграла в четырёх матчах «Авангарду», а в межсезонье Дмитрий Квартальнов сменил Зинэтулу Билялетдинова на посту наставника клуба.

Трансферы на Востоке КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом
«Магнитка», «Автомобилист», «Салават» уже готовы начать сезон, а у «Авангарда» главные приобретения ещё впереди.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент