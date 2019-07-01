Артемий Панарин близок к переходу в «Нью-Йорк Рейнджерс»
Нападающий Артемий Панарин близок к переходу в «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, ранее другой клуб из Нью-Йорка — «Нью-Йорк Айлендерс» предложил россиянину семилетний контракт с зарплатой $ 11-12 млн в год. В услугах форварда также были заинтересованы «Флорида Пантерз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс».
В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате, выступая за «Коламбус Блю Джекетс». На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
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