Хетеуэй подписал контракт с «Вашингтоном» на $ 6 млн

Нападающий Гарнет Хэтэуэй перешёл в «Вашингтон Кэпиталз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер Лебрюн. Хоккеист подписал контракт на четыре года с зарплатой в $ 1,5 млн за сезон.



Ранее 27-летний форвард играл за «Калгари Флэймз». В прошлом сезоне он набрал 19 (11+8) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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