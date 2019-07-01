Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хетеуэй подписал контракт с «Вашингтоном» на $ 6 млн

Хетеуэй подписал контракт с «Вашингтоном» на $ 6 млн
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Гарнет Хэтэуэй перешёл в «Вашингтон Кэпиталз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер Лебрюн. Хоккеист подписал контракт на четыре года с зарплатой в $ 1,5 млн за сезон.

Ранее 27-летний форвард играл за «Калгари Флэймз». В прошлом сезоне он набрал 19 (11+8) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Бобровский — во «Флориде», Панарин — в «Рейнджерс»! Рынок агентов НХЛ. LIVE
Все главные сделки, обмены и слухи.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент