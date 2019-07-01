Хетеуэй подписал контракт с «Вашингтоном» на $ 6 млн
Нападающий Гарнет Хэтэуэй перешёл в «Вашингтон Кэпиталз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер Лебрюн. Хоккеист подписал контракт на четыре года с зарплатой в $ 1,5 млн за сезон.
Ранее 27-летний форвард играл за «Калгари Флэймз». В прошлом сезоне он набрал 19 (11+8) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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