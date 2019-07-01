Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Артемий Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс»

Артемий Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий Артемий Панарин стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует Sportsnet. Форвард подписал соглашение сроком на семь лет.

В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».

В услугах форварда также были заинтересованы «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида Пантерз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс».

Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.

Бобровский — во «Флориде», Панарин — в «Рейнджерс»! Рынок агентов НХЛ. LIVE
Все главные сделки, обмены и слухи.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент