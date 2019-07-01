Артемий Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский нападающий Артемий Панарин стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует Sportsnet. Форвард подписал соглашение сроком на семь лет.
В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
В услугах форварда также были заинтересованы «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида Пантерз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс».
Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.
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