«Ванкувер» подписал Майерса, Фантенберга и Джорди Бенна

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» подписал контракты с защитниками Тайлером Майерсом, Оскаром Фантенбергом и Джорди Бенном, информирует официальный сайт канадской команды.



Майерс пятилетний контракт на $ 30 млн (годовая зарплата составит $ 6 млн). Минувший сезон 29-летний хоккеист провёл в составе «Виннипег Джетс». Он отыграл 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив девять шайб и отдав 22 результативные передачи. Кроме того хоккеист заработал показатель полезности «+11» и 63 минуты штрафа. В плей-офф на счету Майерса четыре минуты штрафа в шести играх.



Бенн подписал контракт на два сезона, Фантенберг — на один сезон.



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