Джо Павелски заключил контракт с «Далласом»
«Даллас Старз» подписал трёхлетний контракт с бывшим форвардом «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски. По условиям договора, среднегодовая зарплата составит $ 7 млн, срок соглашения — три сезона. Американский нападающий провёл в «Шаркс» 13 лет и покинул команду в статусе свободного агента.
В прошедшем сезоне Павелски провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 38 заброшенных шайб и 26 результативных передач при показателе полезности «-4». В плей-офф американский хоккеист набрал 9 (4+5) баллов в 13 матчах.
Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.
Бобровский — во «Флориде», Панарин — в «Рейнджерс»! Рынок агентов НХЛ. LIVE
Все главные сделки, обмены и слухи.
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