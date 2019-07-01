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Донской подписал контракт с «Колорадо» на $ 15,6 млн, Немет перешёл в «Детройт»

Донской подписал контракт с «Колорадо» на $ 15,6 млн, Немет перешёл в «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Йоонас Донской перешёл в «Колорадо Эвеланш», информирует официальный сайт команды. Финский форвард подписал четырёхлетний контракт на $ 15,6 млн. В прошедшем сезоне Донской набрал 37 (14+23) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 3 (1+2) баллами в 12 встречах.

Защитник Патрик Немет перешёл в «Детройт Ред Уингз», 27-летний хоккеист заключил контракт сроком на два сезона.

Защитник Рон Хэйнси сменил «Торонто Мэйпл Лифс» на «Оттаву Сенаторз». 30-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон, зарплата составит $ 3,5 млн.

Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.

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