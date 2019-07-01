Генменеджер «Флориды»: Бобровский даст нам уверенность в победе

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал подписание контракта с голкипером Сергеем Бобровским.



«Сергей – элитный первый номер, который постоянно доказывает, что является одним из лучших в НХЛ. Мастерство и опыт Сергея дадут нам уверенность в победе в каждом матче. Мы идём к новой эре хоккея «Пантерз» в Южной Флориде», — приводит слова функционера официальный сайт клуба.



Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% броска при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.



30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».

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