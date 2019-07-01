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Уэйн Симмондс перешёл в «Нью-Джерси» и получит $ 5 млн за сезон

Уэйн Симмондс перешёл в «Нью-Джерси» и получит $ 5 млн за сезон
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Уэйн Симмондс перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз», информирует официальный сайт команды. Форвард подписал соглашение сроком на один сезон, сумма контракта составляет $ 5 млн.

30-летний Симмондс в этом году считался одним из главных действующих лиц дедлайна. В 62 матчах сезона за «Филадельфию Флайерз» форвард набрал 27 (16+11) баллов при показателе полезности "-20" и 90 минутах штрафа. В феврале 2019 года Уэйн был обменян в «Нэшвилл», где сыграл неудачно. В 17 играх регулярки он забил один гол и сделал две голевые передачи. В плей-офф провёл всего две игры, в которых очков не набрал.

Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.

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