Строльман подписал контракт с «Флоридой» на $ 16,5 млн

Защитник Антон Строльман сменил «Тампа-Бэй Лайтнинг» на «Флориду Пантерз». 32-летний шведский хоккеист подписал контракт на три года с зарплатой $ 5,5 млн в год.



В прошедшем регулярном чемпионате Строльман принял участие в 47 встречах, записав на свой счёт 17 (2+15) баллов при показателе полезности "+12" и восьми минутах штрафа. В плей-офф не играл.



«Оттава» подписала однолетний контракт с нападающим Тайлером Эннисом на $ 800 тыс. Пьер-Эдуар Белльмар стал игроком «Колорадо», Маркус Гранлунд пополнил состав «Эдмонтона».



Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.

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