Каменский: адаптация Панарина в «Рейнджерс» будет зависеть от работы на льду

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли—1996 в составе «Колорадо» и бывший нападающий «Рейнджерс» Валерий Каменский поделился мнением о переходах Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс» и Сергея Бобровского во «Флориду».



«Я думаю, что «Рейнджерс» приобрели игрока, на которого они смогут надеяться. Могу только поздравить обоих с хорошими контрактами! Желаю, чтобы у Артемия и Сергея всё получилось в дальнейшем. Они мастера и знают, как играть и проявлять себя. Поможет ли Панарину русская компания в «Рейнджерс»? Он уже адаптировался в НХЛ. Вся его дальнейшая адаптация будет зависеть от того, как он будет работать на льду. Если там и в семье всё будет складываться хорошо, значит никаких проблем не возникнет», — сказал Каменский «Чемпионату».

Бобровский — во «Флориде», Панарин — в «Рейнджерс»! Рынок агентов НХЛ. LIVE Все главные сделки, обмены и слухи.