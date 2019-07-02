Р. Ротенберг: Ткачёву лучше играть и развиваться в России

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров ХК СКА Роман Ротенберг прокомментировал возможный переход Владимира Ткачёва в НХЛ. Права на Ткачёва в КХЛ принадлежат СКА.



«Мы разговаривали с игроком, рассказали наше видение ситуации. Ткачёв нам действительно интересен, он подходит под нашу систему игры и сможет продолжить прогрессировать именно в СКА. Владимир уже играл в Петербурге, знает наши требования, мы хорошо знакомы с его возможностями. Кроме того, мы должны быть готовы к варианту, при котором НХЛ не поедет на Олимпиаду 2022 года. Особенно важно, чтобы у штаба сборной был достаточный выбор хоккеистов. Владимир по потенциалу тот игрок, который имеет шансы закрепиться в национальной команде.



В Петербурге для игроков созданы отличные хоккейные условия, мы уделяем большое внимание развитию игроков, 2 июля, к примеру, в «Хоккейном городе» открываем лагерь для молодых хоккеистов, где с ними будут работать лучшие тренеры по специальной программе. Считаем, что поиграть несколько лет в Петербурге станет правильным выбором для Владимира, так он качественно вырастет как игрок и станет хоккеистом более высокого уровня. Конечно, последнее слово за ним, но в СКА Ткачёв сможет уже в этом сезоне бороться за самые высокие места. Тем более в это и прошлое межсезонье команда существенно обновилась, и при должном отношении к делу Владимир сможет стать одним из лидеров СКА. Ткачёву лучше играть и развиваться в России.



Убеждён, что лучше стать зрелым мастером в КХЛ, и если и ехать в НХЛ, то претендуя на значимую роль в команде. Посмотрите на Панарина и Гусева, на которых по своим данным похож Ткачёв: они состоялись в СКА, выиграли титулы и только затем отправились покорять в НХЛ. Конечно, каждый случай индивидуален, но в таких обстоятельствах отношение к игроку за океаном будет совсем другим, не как к зелёному новичку. Прямо сейчас уезжать в НХЛ для Владимира было бы как минимум преждевременно», — сказал Ротенберг «Чемпионату».

Владимир Ткачёв и Антон Бурдасов продолжат карьеру в НХЛ