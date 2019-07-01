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Кёртис Макэлинни перешёл в «Тампу-Бэй»

Кёртис Макэлинни перешёл в «Тампу-Бэй»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Кёртис Макэлинни перешёл в клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг», информирует официальный сайт команды. Контракт с 36-летним хоккеистом подписан сроком на два сезона, годовая зарплата составит $ 1,3 млн.

В минувшем сезоне уроженец канадского Лондона принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате, пропуская в среднем за игру 2,58 шайбы и отражая 91,2% броска. В плей-офф Кёртис сыграл пять матчей, но этого хватило, чтобы установить рекорд лиги. В возрасте 35 лет и 343 дней канадец стал самым возрастным в истории лиги вратарём, выигравшим дебютный матч в плей-офф в стартовом составе.

Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.

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