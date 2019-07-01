Контракт Бобровского — самый крупный в истории «Флориды», он обошёл Буре

Голкипер Сергей Бобровский продолжит карьеру в составе «Флориды Пантерз». Контракт подписан сроком на семь лет, зарплата Бобровского за сезон составит $ 10 млн. Таким образом, россиянин стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарём в НХЛ. Впереди только Кэри Прайс из «Монреаля» с годовой зарплатой в $ 10,5 млн.



Контракт Бобровского на общую сумму в $ 70 млн стал самым крупным в истории «Флориды», ранее обладателем рекорда был Павел Буре с контрактом на $ 50 млн.



Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.

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